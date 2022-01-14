Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın ile Sinop arasında) rüzgarın yarın saat 22.00'ye kadar batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.