Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne "kesin korunacak hassas alan" tescili - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne 'kesin korunacak hassas alan' tescili - Son Dakika

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne "kesin korunacak hassas alan" tescili

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen, kendiliğinden oluşan travertenler dolayısıyla "Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak da adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya termal kaynağı, suyun şifası ve oluşturduğu...

Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen, kendiliğinden oluşan travertenler dolayısıyla " Batı Karadeniz'in Pamukkalesi" olarak da adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya termal kaynağı, suyun şifası ve oluşturduğu görsel güzellikle dikkati çekiyor.

İlçeye bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanında yer alan Akkaya termal kaynağı, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde travertenlere sahip olduğu için Pamukkale'yi andıran, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyunda yüksek oranda karbondioksitle kükürtlü hidrojen bulunan termal kaynağın, yöre halkı tarafından birtakım hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

"Bölge, ülke ve dünya insanlarının dikkatini çekiyor"

Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin ilçe için çok önem arz eden bir yer olduğunu söyledi.

Termal kaynağın bulunduğu alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğine dikkati çeken Dönmez, "Doğal yoldan oluşmuş bu kaynak gerçekten bizim için çok önemli ve üzerinde hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Alternatif tıp ve tedavi usullerinin her geçen gün önem kazandığı bu günlerde bu kaynağın sağlık turizmine önemli bir hizmet vereceğini düşünüyorum. Bu suyun şifası ve oluşturduğu görsel güzellik bölge, ülke ve dünya insanlarının dikkatini çekiyor. Bölge sağlık turizmi açısından önemli bir yer olabilir." şeklinde konuştu.

Dönmez, bu alanın korunması adına ilgili kurumlar ile çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz, Eskipazar, Termal, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talip oldu Murat Kekilli, yerli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız... - Son Dakika Haber
18:10 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir - Son Dakika Haber
18:10 Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek - Son Dakika Haber
18:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza... - Son Dakika Haber
18:10 Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:17:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Karadeniz'in Pamukkalesi'ne "kesin korunacak hassas alan" tescili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]