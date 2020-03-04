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Batı'nın güzellik anlayışına meydan okuyan '1970 Dünya Güzellik Yarışması' beyaz perdeye aktarıldı
6 saat önce
İngiltere'de yayınlandığı döneme damgasını vuran 1970 Dünya Güzellik Yarışması (Miss World) beyaz perdeye aktarıldı.
İngiltere'de yayınlandığı döneme damgasını vuran 1970 Dünya Güzellik Yarışması (Miss World) beyaz perdeye aktarıldı.
Philippa Lowthorpe'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Misbehaviour" filmi, 1970 yılında düzenlenen ve ilk kez siyahi bir kadının kazandığı dünya güzellik yarışması finalinde yaşananları dramatize ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:11
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