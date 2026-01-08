Batı Şeria'da 20 Filistinli Aile Evini Terk Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Şeria'da 20 Filistinli Aile Evini Terk Etti

08.01.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da 20 Filistinli aile göç etmek zorunda kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinli aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim alanlarında yaşayan İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekti.

İsraillilerin artan saldırıları nedeniyle Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli 20 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarının altını çizen Melihat, şunları kaydetti:

"Filistinli vatandaşlar, canlarını kurtarmak için hem evlerini hem de geçimlerini sağladıkları topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki nüfusun göçe zorlanması için baskı ve yıldırma politikaları sürerken, siviller için herhangi bir koruma yok."

Melihat, İsrailli yerleşimcilerin sürdürdüğü saldırıların ise Filistin'in Ürdün Vadisi'ndeki Bedevi topluluklarını hedef alan sistematik bir zorla yerinden etme politikası bağlamında gerçekleştiğini aktardı.

Uluslararası toplumun işgal altındaki Filistin topraklarında İsrailliler tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi çağrısı yapan Melihat, bölgedeki Filistinlilerin geçimlerini tarımcılık ve hayvancılıktan sağladıkları için sürekli olarak saldırılara maruz kalabildiklerine işaret etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da 20 Filistinli Aile Evini Terk Etti - Son Dakika

Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:35:59. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da 20 Filistinli Aile Evini Terk Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.