Batı Şeria'da 818 Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika
Batı Şeria'da 818 Filistinli Yerinden Edildi

28.01.2026 22:21
UNOCHA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da 818 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), ocak ayı başından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordusunun yıkımları nedeniyle 818 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNOCHA'nın internet sitesinden, Filistin'deki son duruma ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail'in işgal politikalarının Batı Şeria'da daha fazla yerinden edilmeye yol açtığı belirtilen açıklamada, "UNOCHA, ocak ayının başından bu yana, yerleşimci saldırıları nedeniyle 8 yerleşim yerinden 688 Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti. Bu sayı, 2025 yılının tamamı için bu kategorideki yerinden edilmiş insan sayısının yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, İsrail tarafından süren yıkımlar nedeniyle bu ay 130 Filistinlinin daha bu sayıya ek olarak yerinden edildiği bildirildi.

UNOCHA'nın, yerinden edilen Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu desteği almaları için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Batı Şeria'da, UNOCHA, işgalle ilgili politikalar ve uygulamalar nedeniyle Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, dün itibarıyla İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca yapıyı yıktığına işaret edilerek "UNOCHA, 2025 yılında, kayıtların tutulmaya başlandığı yaklaşık 20 yılda Doğu Kudüs'te en yüksek yıkım seviyelerini kaydettiğini ve son gelişmelerin, bu eğilimin devam edeceğine işaret ettiğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

