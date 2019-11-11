Batı Şeria'da gerginlik
7 saat önce
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:07 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.
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