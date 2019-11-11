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Batı Şeria'da gerginlik

7 saat önce

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında toplanan bir grup, Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 15'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Batı Şeria'da gerginlik

Yaser Arafat, Batı Şeria, Filistin, Ramallah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:07 Kaynak: AA
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