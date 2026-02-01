Batı Trakya İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
Batı Trakya İçin Dayanışma Yürüyüşü

Batı Trakya İçin Dayanışma Yürüyüşü
01.02.2026 14:22
Kocaeli'de 29 Ocak dolayısıyla Batı Trakya Türkleri için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktası olarak kabul edilen "29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü" dolayısıyla Kocaeli'de yürüyüş ve anma programı gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğince organize edilen program kapsamında İzmit ilçesindeki Antikkapı Düğün Salonu'ndan Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının eğitim, din özgürlüğü, örgütlenme, mülkiyet ve kimlik haklarını sistematik şekilde ihlal etmeyi sürdüğünü belirterek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) verdiği bağlayıcı kararların yıllardır kasıtlı olarak uygulanmadığını söyledi.

Uluslararası toplumun bu ihlaller karşısındaki sessizliğinin, hukuksuzluğu normalleştirdiğine ve Yunanistan'ı cesaretlendirdiğine işaret eden Küçük, "İnsan hakları konusunda uygulanan bu çifte standart kabul edilemez. Batı Trakya Türk azınlığının maruz kaldığı ihlallere göz yumulması evrensel insan haklarına açık bir ihanettir. Batı Trakya'daki Türk varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Türk kimliğini inkar eden her yaklaşım Lozan Barış Antlaşması'na, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve evrensel hukuk normlarına doğrudan meydan okumaktır." ifadelerini kullandı.

Küçük, Batı Trakya davasını kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini, bu duruşun Türklük onurunun, milli hafızanın ve meşru mücadelenin ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.

Basın açıklamasının ardından İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'nın yaptığı dua sonrası "Milli Kimlik ve Direniş Anıtı"na karanfil bırakıldı.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülgaip Akkuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Trakya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Batı Trakya İçin Dayanışma Yürüyüşü

Batı Trakya İçin Dayanışma Yürüyüşü
