Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Eleştiri

07.02.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABTTF, Yunanistan'da hukuk skandalları nedeniyle halkın hükümete güveninin zayıfladığını bildirdi.

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da art arda yaşanan hukuk skandalları ve hukukun üstünlüğünün sistematik ihlali sonucu halkın hükümet, meclis ve yargıya güveninin zayıfladığını belirtti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Human Rights Watch (HRW) tarafından yayımlanan 2026 Dünya Raporu'nda Yunanistan'da demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanında gerilemeye dikkat çekildiğini bildirdi.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Batı Trakya'daki Türk derneklerle ilgili kararlarını uzun süredir uygulamadığı belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun da demokrasi ve hukukun üstünlüğündeki gerilemenin olumsuz sonuçlarını doğrudan yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan üyesi olduğu uluslararası kuruluşların demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin eleştirilerini dikkate almaya ve gerekli adımları ivedilikle atmaya çağrıldı.

Son yıllarda Yunanistan, uluslararası kuruluşların raporlarında basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve devlet gözetimi gibi başlıklarda eleştirilerin odağında yer alıyor. Özellikle telefon dinlemeleri ve casus yazılım iddiaları, büyük kazalar ve göçmen ölümleriyle ilgili soruşturmalarda hesap verilebilirlik tartışmaları, ülkede hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlara ilişkin tartışmaları artırıyor. Bu çerçevede yayımlanan uluslararası raporlar, Yunanistan'daki demokratik işleyişe dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yunanistan, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:40:46. #7.11#
SON DAKİKA: Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.