Son Dakika › 3. Sayfa › Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı
7 saat önce
Batman Çayı'nda balık tutmak isterken suya düşerek kaybolan şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
Batman Çayı'nda balık tutmak isterken suya düşerek kaybolan şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Süleyman Çelik, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde arkadaşlarıyla balık tutmak isterken çaya düşüp kayboldu. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çelik'in bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, belediye dalgıç ekipleri ile jandarma ve 112 acil servis ekiplerinin su altında ve çevrede çalışmasına devam ediyor. - BATMAN
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz Joker filminin yönetmeninden küvet sahnesi açıklaması: 17 yaş sınırına uygun değildi! Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı