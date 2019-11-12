Son Dakika Haberleri: Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı

7 saat önce

Batman Çayı'nda balık tutmak isterken suya düşerek kaybolan şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Batman Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları başlatıldı, System.String[]

Batman Çayı'nda balık tutmak isterken suya düşerek kaybolan şahsın bulunması için arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Süleyman Çelik, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde arkadaşlarıyla balık tutmak isterken çaya düşüp kayboldu. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çelik'in bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, belediye dalgıç ekipleri ile jandarma ve 112 acil servis ekiplerinin su altında ve çevrede çalışmasına devam ediyor. - BATMAN

Süleyman Çelik, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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