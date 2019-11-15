Son Dakika Haberleri: Batman'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Batman'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da düzenlenen operasyonda 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Batman'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Batman'da düzenlenen operasyonda 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Bayındır Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, 4 ayrı noktada yer altı ve yer üstünde bulunan tanklarda 12 bin litre kaçak akaryakıt, akaryakıt satışında kullanılan 2 sayaç ve 3 dolum pompası ele geçirildi.


Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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