Batman'da belediye otobüsünde panik anları - Son Dakika
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Batman'da belediye otobüsünde panik anları

25.06.2022 13:14
Batman'da belediye otobüsünde panik anları

Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı.

Batman Belediyesi bünyesinde görev yapan şoförler iki ayrı olayda fenalaşan ve boğulma tehlikesi olan yolcuları hastanelere ulaştırdı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Batman Belediyesi yolcu otobüslerinde meydana gelen iki farklı olayın panik anları otobüslerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şirin Demir adlı belediye otobüs şoförü yönetiminde bulunan 72 AAL 081 plakalı otobüs kendi güzergahında seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti. Otobüsün dörtlülerini yakan şoför Demir, kadın yolucuyu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. İkinci olay ise Yavuz Toparlı yönetimindeki 72 BB 997 plakalı otobüs saat 15.49 sularında kendi güzergahında seyir halindeyken, annesinin yanında bulunan çocuğunun birden nefes alamadığını fark edildi. Annesinin çığlığı üzerine yakında bulunan özel bir hastaneye doğru yol alan otobüs şoförü Toparlı, yolun dar olmasına ve yol üzerinde bulunan dubalara aldırış etmeden canını hiçe sayarak çocuğu özel hastanenin acil servisine götürdü. Panik anları, otobüs içerisindeki kameralara anbean yansıdı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman Belediyesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da belediye otobüsünde panik anları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da belediye otobüsünde panik anları - Son Dakika
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