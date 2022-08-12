Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

12.08.2022 23:31
Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü

Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi.

Batman'da bir eve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hilal Mahallesi'nde evinin balkonunda oturan İbrahim Katlan'a (50) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı olduğu belirlenen patlayıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda İbrahim Katlan hayatını kaybetti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da eve EYP'li saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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