Batman'da Bulunan Kadın Cesedi
35 dakika önce
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:48 Kaynak: AA
'ın Hasankeyf
ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.
Alınan bilgine göre, dün Dicle
Nehri kenarında bir çoban tarafından bulunduktan sonra güvenlik güçlerince otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi
morguna götürülen cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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