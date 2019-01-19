Batman'da Çığ Düştü
1 saat önce
Batman'da çığ düştü Yoğun kar yağışı çığ getirdiBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesi Akça köyü yoluna çığ düştü.
Batman
'da çığ düştü
Yoğun kar yağışı çığ getirdi
BATMAN - Batman'ın Kozluk
ilçesi Akça
köyü yoluna çığ düştü. İl Özel İdare ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Batman'ın Kozluk ilçesi Akçalı
köy yolunda çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler ağır arazi şartlarına rağmen yolu ulaşıma açtı.
Batman'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde tamamı kapalı olan 284 köy ve 281 mezra yolu için karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ekiplerin kapalı olan köy yollarında çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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