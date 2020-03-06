Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

36 dakika önce

Batman'da husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Batman'da çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı, System.String[]

Batman'da husumetli iki ailenin barıştırılması için yapılan görüşme sırasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Eski Doğru Yol Partisi İl Başkanı Ferit Özdemir, aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırmak için Demirbilek köyüne gitti.

Bir araya gelen aileler arasında çıkan sözlü çatışma silahlı kavgaya dönüştü. Özdemir ve 2 kişi, çıkan kavgada silahla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özdemir, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Doğru Yol Partisi, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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