Batman'da Cinnet Geçiren Şahıs Eşyaları Aşağı Attı

Batman'da cinnet getiren bir şahıs evinin eşyalarını balkondan aşağı fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman merkez GAP Mahallesi'nde apartmanın balkonuna çıkan bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bağırarak evde bulunan eşyaları aşağı attı. İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat boyunca şahsı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Yapılan ikna çalışmaları sonucunda şahıs güvenli şekilde balkondan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolü olay yerinde yapılan şahıs daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN