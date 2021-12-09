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Batman'da dezavantajlı gençlere dalgıçlık ve yüzme eğitimi - Son Dakika

Batman'da dezavantajlı gençlere dalgıçlık ve yüzme eğitimi

09.12.2021 12:01
Batman'da dezavantajlı gençlere dalgıçlık ve yüzme eğitimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Batman'da hayata geçirilen "Altın yüreklerle tarihe derin dalış projesi" kapsamında dezavantajlı gençler dalgıçlık ve yüzme eğitimi alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Batman'da hayata geçirilen "Altın yüreklerle tarihe derin dalış projesi" kapsamında dezavantajlı gençler dalgıçlık ve yüzme eğitimi alıyor.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, AA muhabirine, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak adına paydaşlarıyla birlikte projeler hazırladıklarını söyledi.

Bölgenin kalkınmada hız kazanmasının yanında dezavantajlı grupları destekleyecek projeleri de hayata geçirdiklerini, onlara istihdam sağlayarak topluma kazandırmayı amaçladıklarını bildiren Alanlı, SOGEP desteğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Altın yüreklerle tarihe derin dalış" projesini de Batman Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Batman Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüklerini bildirdi.

"Madde bağımlısı 45 gencimizi bu proje ile rehabilite etmeyi planlıyoruz. Gençlerden 20'si dalış, 25'i yüzme eğitimi alıyor." diyen Alanlı, daha önce 20 gence eğitim verdiklerini, bunların Türkiye'nin her yerinde cankurtaran olarak çalışabileceğini belirtti.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de proje kapsamında dezavantajlı gençlerle faydalı ve verimli bir süreç yürüttüklerini anlatarak, Hasankeyf Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan yerleri proje için tahsis ettiklerini bildirdi.

Proje Koordinatörü Veysi Turan ise "Gençler bu proje sayesinde su dünyasıyla tanıştı. Gençler kurs sonunda yüzme ve dalış uzmanı olacak." diye konuştu.

Dalgıçlık eğitimi alan gençler de proje sayesinde sporla tanıştıklarını, hayatlarının sporla değiştiğini dile getirerek, emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzde havuzunda gençlere haftada 2 gün yüzme, 2 gün dalgıçlık eğitimi veriliyor.

Batman Üniversitesi, Batman, Altın, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da dezavantajlı gençlere dalgıçlık ve yüzme eğitimi - Son Dakika


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