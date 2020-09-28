DHA YURT BÜLTENİ-11 - Son Dakika

Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBESTBatman'da, filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç'a, Covid-19 denetimi sırasında saldırıp, yumruk darbesiyle burnunu kıran Recep K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer 2 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan doktor Emrah Yavuzkılıç, koronavirüs hastasına ilaç vermek için binaya girdiklerini ve asansör çalışmadığı için apartman görevlisinden yardım istediklerini belirterek, "Kapıcı da maskesizdi. Bina karantinaya alındığı için maske takılması konusunda uyardık. 'Siz kim oluyorsunuz' diyerek üzerimize yürüdü. 'Kapıcı' diye bildiğimiz şahıs, yumruk atmaya çalıştı. Tam kendimi korurken, arkadan biri, burnuma yumruk attı. Ben sonuna kadar davacıyım. Saldıran 3 kişiden 1'i tutuklandı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem yapılacak ZONGULDAK'ta, koronavirüs hastası kişilerin filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışması sırasında temaslı oldukları kişiler hakkında eksik veya yanıltıcı bilgiler verdiğine dikkat çekildi. Bunun önüne geçmek için alınan kararda, filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan "filyasyonö çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi ile "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağıö hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda; Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."