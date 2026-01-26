Batman'da İlk Alt Çene Kırığı Ameliyatı

BATMAN'da 15 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu alt çenesi kırılan Murat Aykut (29), Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde ilk defa yapılan alt çene kırığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Batman'da yaklaşık 15 gün önce geçirdiği trafik kazasının ardından ağız açmada kısıtlılık, yüz bölgesinde şişlik ve ağrı ile dişlerde kapanış bozukluğu şikayetleriyle Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne başvuran Murat Aykut'ta, yapılan klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda sağ alt çene kırığı (mandibula) tespit edildi. Kırık kemik parçalarının hareketli olması nedeniyle hastaya açık cerrahi tedavi planlandı. Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatta ağız içinden yapılan kesiyle kırık hattına ulaşıldı, enfeksiyon riski taşıdığı değerlendirilen 20 yaş dişi çekildi. Ardından kemik segmentleri anatomik pozisyonuna getirildi ve plak-vida ile sabitlendi. Ameliyatın komplikasyonsuz tamamlandığı, hastanın aynı gün taburcu edilerek takibe alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun hastanede ilk kez yapıldığı belirtilerek, "Bu operasyon, Batman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ileri cerrahi imkanların etkin şekilde kullanılmaya başlandığını göstermesi açısından önemli bir dönüm noktası olurken, benzer vakalarda hastaların il dışına sevk edilmeden nitelikli ve güvenli sağlık hizmetine erişebileceğini de ortaya koydu" denildi.

'KENTTE DÜZENLİ OLARAK YAPILMAYA DEVAM EDECEK'

Ameliyatın güzel geçtiğini ifade eden Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Doktor Ebru Baydan Çol: "Hastamız Murat bey bize ağız açmada kısıtlılık ve yüzünde şişlikle birlikte geldi. Hastanın hikayesinde travma sonrasında sağ alt çene 20 yaş bölgesinde kırık olduğunu tespit ettik. Yapılan muayeneler sonucunda hastanın açık ameliyatla bölgenin vida ve plakla yeniden eski yerinde konumlandırılması planlandı. Ameliyatımız güzel geçti. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastamızı taburcu ettik. Batman'da bu ameliyat ilk defa yapıldı ve bundan sonra da düzenli olarak yapılmaya devam edecek" dedi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Murat Aykut ise "Yaklaşık 15 gün önce trafik kazası geçirdim. Hastaneye başvurdum. Geldim buraya, muayene ettiler. Çalışandan başhekimine kadar hepsi benimle ilgilendiler. Sağ olsunlar ameliyatımda başarılı bir şekilde yapıldı. Şuan iyiyim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,