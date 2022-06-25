Batman'da istihdam sağlayan firmalara plaket - Son Dakika
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Batman'da istihdam sağlayan firmalara plaket

25.06.2022 09:23
Batman'da istihdam sağlayan firmalara plaket

Batman'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yeni ve ilave yatırım yaparak istihdam sağlayan firmalara plaket verildi.

Batman'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yeni ve ilave yatırım yaparak istihdam sağlayan firmalara plaket verildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende konuşan İŞKUR Müdürü Besim Eviz, Batman'ın son 10 yılda yatırımlarda, sanayileşmede, üretimde, istihdamda ve ihracatta ciddi hamleler yaptığını söyledi.

Özellikle tekstil, gıda, perakende ve marketler sektörlerinde yüzlerce yatırımcının bulunduğunu aktaran Eviz, şöyle dedi:

"Batman sosyal anlamda artık göç veren değil, göç alan bir konuma gelmiştir, huzur kenti olmuştur. Bunun kıymetini bilelim. Devletimizin yürürlüğe koyduğu 6. bölge teşvikleri, bir kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un nitelikli işgücü için sağladığı ciddi imkanlar ve işverenlerimizin yürekleriyle ortaya koydukları girişimcilik performansları, alkışlamaya değer bir güç birliğini oluşturdu."

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, MHP İl Başkanı Kerem Demir, kurum müdürleri ile girişimciler katıldı.

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Kaynak: AA

Batman, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da istihdam sağlayan firmalara plaket - Son Dakika

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