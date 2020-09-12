Kaçak inşaatın yıkımına başlandı - Son Dakika

Belediye ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi 'nde kaçak olduğu tespit edilen 10 katlı bir bina inşaatının çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Batman Belediyesi , kaçak olduğu gerekçesiyle bir inşaatın yıkımına başlandı.

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