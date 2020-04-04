Batman'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Batman'da koronavirüs denetimleri
6 saat önce
Batman'da koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri denetledi.
Batman'da koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri denetledi.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç,atman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş ve İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu Turgut Özal Bulvarında sosyal mesafe, dışarı çıkmama, genel hijyen ve diğer hususlarda alınan kurallara yönelik incelemede bulundu, vatandaşa maske dağıttı.
Ayrıca kent genelinde polis araçlarından vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için anons yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:36 Kaynak: AA
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