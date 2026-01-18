Batman\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye yuvarlanarak yan yattı. Sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi Akyar köyü civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak araziye yuvarlandı. Takla atan araç, yan yatarak durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araç içerisinde bulunan sürücü, kazayı hiçbir yara almadan atlattı.
Kaza nedeni ile araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
