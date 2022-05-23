Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

23.05.2022 13:37

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Batman Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Fuarda, 20 öğretmen gözetiminde çalışma yürüten 44 öğrencinin hazırladığı 20 proje yer aldı.

Okul müdürü Cengiz Acar, AA muhabirine, düzenledikleri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı projelerin önemine değindi.

Acar, öne çıkan projelere ilişkin bilgi vererek, "Ümit ediyoruz ki gelecek yıllarda daha iyi projelere imza atacağız." dedi.

Fuarda sergilenen elektrikli araç projesi hakkında da bilgi veren Acar, "Elektrikli araç projemiz TEKNOFEST seçmelerinde 41 proje arasında finale kalmaya hak kazandı. Şu anda öğrenci ve öğretmenlerimiz bu proje üzerinde çalışma yapıyorlar. Umuyorum ki elektrikli araç projesinde de iyi bir derece elde edeceğiz." diye konuştu.

Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

YORUMLAR
500
TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı TOBB Kız İmam Hatip Proje Ortaokulu öğrencilerinin matematik başarısı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elden eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:43 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement