Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital materyal el konuldu.
Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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