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Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı

17.08.2021 09:55
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı, System.String[]

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital materyal el konuldu.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozluk, Batman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


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