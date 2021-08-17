Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kozluk ve Beşiri ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi ve dijital materyal el konuldu.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si savcılık tarafından, bir zanlı da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.