Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Batman'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Batman Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:48 Kaynak: İHA
'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Süreyya Ana Kız Öğrenci Yurdu önünde Ali Akın yönetimindeki 72 AAG 994 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan Fırat
Yavuz, Üveys
Görgen, Mustafa Yasar ve Emrah Karataş
yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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