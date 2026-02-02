Batman\'da Trafik Kazası: Kimse Yaralanmadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atıp ters döndü. Her iki araçta bulunanlar kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yamanlar köyü yakınlarında meydana geldi. 72 ACC 463 plakalı otomobil ile 33 CHD 06 plakalı hafif ticari araç çarpıştı Çarpışmanın etkisiyle 72 ACC 463 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlar, tedbir amaçlı ambulansta kontrol altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN