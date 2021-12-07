Batman'da yabancı uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kozluk ilçesinde yaya olarak şehir merkezine gitmekte olan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenin yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması maksadıyla çalışma başlattı.

Açıklamada, "28 Kasım 2021 tarihinde Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde Siirt-Batman (D-370) Karayolu Tuzlagözü köyü mevki'inde, yaya olarak intikal eden Afganistan uyruklu yasa dışı 5 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmenler hakkında 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanmış ve Batman İl Göç İdaresine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN