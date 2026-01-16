Batman'da Yasak Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Batman'da Yasak Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama

Batman\'da Yasak Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama
16.01.2026 21:52
Batman'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı, 1.2 milyar lira tahsilat ortaya çıktı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasadışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz istihbari ve teknik çalışmalar sonucu, yasadışı bahis paneli yönetildiği belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda A.K., F.D., B.T., S.D., İ.T., E.K., V.E., F.T., A.E., Y.K. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 2 masaüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 SIM kart ile farklı bankalara ait 16 banka ve kredi kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen bilgisayarlar üzerinde yapılan incelemelerde, yasadışı bahis ödeme paneli üzerinden oyuncular tarafından yatırılan toplam paranın 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş olduğu tespit edildi. Tespit edilen bu rakam, operasyonun boyutunu ve vahametini gözler önüne serdi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı bahis başta olmak üzere toplum düzenini ve gençleri hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Batman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Batman'da Yasak Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Batman'da Yasak Bahis Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
