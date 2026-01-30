Batman'da Yeni Camii Açıldı - Son Dakika
Batman'da Yeni Camii Açıldı

Batman\'da Yeni Camii Açıldı
30.01.2026 16:02
İpragaz Camisi, hayırseverlerin desteğiyle Batman'da hizmete girdi, 1300 kişi kapasiteye sahip.

Batman'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen İpragaz Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç katlı olarak inşa edilen ve toplam 1000 metrekare alan üzerine kurulan caminin, aynı anda 1300 kişiye hizmet verebilecek.

Açılış programının ardından Vali Canalp, cami cemaatiyle birlikte Cuma namazını kıldı.

Canalp, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, caminin mahalle sakinleri ile kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

