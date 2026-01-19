Batman'da Yoğun Kar Yağışı 213 Yolu Kapattı

BATMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde 93'ü mezra, 120'si köy yolu olmak üzere toplamda 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl ve ilçe özel idare ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda ise kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı belirtildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN,