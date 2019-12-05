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Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

6 saat önce

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama, System.String[]

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, TÜPRAŞ yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. çevrede endişe yaratan, can kaybı ve yaralamanın olmadığı patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,


Türkiye Petrol Rafinerileri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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