Son Dakika Haberleri: Batman'dan 52 Bin 138 Yolcu Uçtu

Batman'dan 52 Bin 138 Yolcu Uçtu

31 dakika önce

Batman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği Mart ayında 51 bin 791, dış hat yolcu trafiği 374, toplam yolcu trafiğinin ise 52 bin 138 olduğu öğrenildi.

Batman'dan 52 Bin 138 Yolcu Uçtu, System.String[]
Batman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği Mart ayında 51 bin 791, dış hat yolcu trafiği 374, toplam yolcu trafiğinin ise 52 bin 138 olduğu öğrenildi.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, Batman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 354 olurken, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği 356'ya ulaştığı ifade edildi. 2019 yılı Mart ayında Batman Havalimanı yük trafiği ise toplamda 428 ton olarak gerçekleşti. Batman Havalimanı'nda 2019 yılı Mart ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 160 bin 434'e, uçak trafiği bin 76'ya ulaştı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:02 Kaynak: İHA
Batman Havalimanı, Güncel
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