Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

09.05.2022 13:39
Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Nisan ayında yürütülen çalışmalarda 767 olaydan 623'ünün aydınlatıldığını ve 796 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Nisan ayında yürütülen çalışmalarda 767 olaydan 623'ünün aydınlatıldığını ve 796 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında asayişe müessir hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması, cinsel taciz, cinsel saldırı olayları başta olmak üzere yapılan çalışmalarda meydana gelen 767 olaydan 623 olayın aydınlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "796 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, 144 olayın ise aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Yürütülen çalışmalarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 218 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kuru sıkı silah, 4 bin 318 gram uyuşturucu madde, 1 adet sigaramatik, 626 adet kumar oynatılan pul, 25 deste iskambil kağıdı, 4 adet dövüş horozu, 2 bin 200 TL kumardan elde edilen para, 8 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, 25 adet çalıntı elektrik sigortası, 1 adet çalıntı klima motoru, 80 metre çalıntı elektrik kablosu ve 6 adet bıçak ele geçirildi" denildi.

İş yerlerine para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile yasa dışı iş yapan iş yerlerine para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"125 iş yerine yapılan denetimlerde 8 iş yerine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, 36 şahsa toplam 65 bin 484 TL idari para cezası kesildi. Kentte günü birlik kiralık dairelere yönelik sürdürülen denetimlerde 7 kiralık daire sahibine 187 bin 502 lira ceza kesildi. Asayiş şube ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 142 şahıs yakalanırken, 43 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 99 kişi ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan Batman'da kayıp şahıs olarak aranan 28 kişiden 27'si bulunarak gerekli işlemleri yapıldı." - BATMAN

Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı
Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı
Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı

YORUMLAR
500
Samsun'da Nisan ayında 59 kaçakçılık olayı meydana geldi Samsun'da Nisan ayında 59 kaçakçılık olayı meydana geldi Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti Nisan ayındaki kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Transparan elbisesiyle gündem oldu! Simge Sağın'a "Gülşen" benzetmesi
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
16:22 Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu 29 yaşındaki Jody Lukoki yaşamını yitirdi
16:21 İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı
16:20 Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı
16:11 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sığınmacı tepkisi: Bu necip millet, sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek!
16:08 Bitcoin sert çakıldı! Son 10 ayın en düşük seviyesinde
16:02 Putin "Savaşa devam" dedi, Ukrayna gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı
15:53 Gözyaşları sel oldu! Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, sakatlanan Merve Aydın'ı hasta yatağında ziyaret etti
15:42 Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 16:39:18. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Nisan ayında 623 olay aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement