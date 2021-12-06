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Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama - Son Dakika

Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama

06.12.2021 16:32
Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, 2021 yılında çiftçilere verilen destek ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, 2021 yılında çiftçilere verilen destek ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Gün, AA muhabirine, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Tıbbi Aromatik Bitkiler" projesi kapsamında 2021 yılında 4 çiftçiye 3'er dekardan oluşan toplam 12 dekar alanda bahçe tesis edildiğini belirterek projenin bütçesinin 385 bin 192 lira olduğunu söyledi.

Bu yıl "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Batman'ın merkez Güneşli köyü, Beşiri ilçesinin Ayrancı ve Değirmen üstü köylerinde mera alanlarına kompoze gübre atma çalışmaları yapıldığını ifade eden Gün, Batman ve merkez ilçede 170 yeni meyve bahçe tesisi amacı ile Bakanlık bütçesi ile 4 bin sertifikalı tüplü badem fidanı ile 79 bin 250 tüplü fıstık fidanı alımı ve dağıtımı yapıldığını belirtti.

Gün, bunun bütçesinin de 714 bin lira olduğunu anlatarak, merkez ve Beşiri ilçelerinde yeni sera tesis eden 29 çiftçiye İl Özel İdaresi bütçesi ile 13 bin 800 kilogram plastik sera örtüsü alınarak dağıtımının yapıldığını, bunun için 496 bin lira bütçe harcandığını aktardı.

Türkiye için stratejik öneme sahip bir ürün olan susam üretiminin teşviki için üreticilere 1500 kilogram susam tohumu desteğinde bulunduklarına dikkati çeken Gün, şunları kaydetti:

"GAP idaresi katkıları ile buğday ve mercimek zararlısı süneye karşı biyolojik mücadele kapsamında, Beşiri ve Gercüş ilçelerimize bağlı 9 köyde 400 keklik doğaya salındı. 2021 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresince 'Çardakta Üzüm' projesi kapsamında yüzde 70 hibeli 2 bin 690 aşılı asma fidanı, Gercüş ve Kozluk'ta törenle çiftçilerimize dağıtıldı. Bakanlığımız bütçesinden 2021 yılı için İl Müdürlüğümüzce 'Çayır, Mera Islah ve Amenajman' projesi ile Batman merkez ve ilçelerimizde 100 çiftçimize 4 bin dekar alanda kullanılmak üzere yüzde 75 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı. Meralarımızın bu kuraklık döneminde aşırı otlatılmasını önlemek, ilimizde yem bitkileri üretiminin yaygınlaşması ve üreticilerimizin besi ve süt hayvanlarının kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak için ilimiz ve 5 ilçemizde olmak üzere 4 bin dönümde 100 çiftçimize ikinci ürün silajlık mısır tohumunu dağıtımı yapıldı."

Gün, 35 çiftçiye süt sağım makinası dağıttıklarını, 6 bin kuşkonmaz fidesi ve 120 kilogram sahlep tohumu dağıtımının da yapıldığını dile getirerek, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında Batman Barajına 813 bin, Gercüş Kırkat Göletine de 13 bin yavru sazan balığı bırakıldığını aktardı.

Hasankeyf ve Beşiri-Rıdvan köyü Ilusu barajı bölgeleri, Batman Barajı, Batman Çayı ve Dicle nehrine 1 milyon yavru sazan ve 500 bin şabot yavru balığı bırakıldığını anlatan Gün, "Bakanlığımız tarafından finanse edilen 150 ton mercimek tohumunun 250 çiftçimize yüzde 75 hibe ile dağıtımı yapıldı. 30 bin muhtelif meyve fidanı dağıtımı kasım ayında yapıldı. 4 bin 980 kilogram sarımsak tohumu ve mibzer alınmış olup dağıtım ve ekim çalışmaları devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama
Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama

Batman, Gercüş, Beşiri, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Tarım ve Orman Müdüründen tarımsal faaliyetlere sağlanan destekle ilgili açıklama - Son Dakika


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