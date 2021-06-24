Batman Üniversitesi Rektörü Demir ile Öğrenciler İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Batman Üniversitesi Rektörü Demir ile Öğrenciler İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Batman Üniversitesi tarafından öğrencilerine tarih şuuru kazandırmak ve bürokrasiyi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara-Çanakkale programı kapsamında Ankara'da bulunan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Samimi ortamda gerçekleşen kabulde Bakan Soylu, Batman Üniversitesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Öğrenciler Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) ile Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kabul sonrası Batman Üniversitesi plaketini takdim etti. İçişleri Bakanı Soylu kabul sonunda Batman Üniversitesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler verdi.?

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