"Drama ve oyun ile çocukların vakit geçirecekleri, akranlarıyla eğlenceli bir zaman diliminde öğrenmelerine olanak sağlayan bir uygulamayı gerçekleştirdik. Bu yıl da yeniden tekrarını uygulamak istiyoruz. 19 evladımız, yarının gençleri şimdiden yabancı dilleri öğrenmelerine vesile olmanın kıvancını yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Batman Üniversitesi, Ekrem Canalp, İdris Demir, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da drama yöntemi ile İngilizce eğitimi alan 19 çocuk sertifika aldı - Son Dakika

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