Batman Valisi Şahin'den Dicle Elektrik'e Ziyaret

Batman Valisi Hulusi Şahin, Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ilde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şirket yöneticilerinden brifing aldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ilde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şirket yöneticilerinden brifing aldı.



Kısa bir süre önce yeni hizmet binasına taşınan il müdürlüğüne gelen Vali Hulusi Şahin'i Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Yaşar Arvas, İnsan Kaynakları ve Teknoloji Başkanı Kürşad Karaman, İdari İşler Müdürü Ali Haydar Özmen, İl Müdürü Yusuf Açar ve Dicle Elektrik Perakende Satış İl Müdürü Serhat Öztürk karşıladı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Vali Şahin'e ilde yapılan enerji yatırımları ve sürdürülen çalışmalar hakkında bir brifing verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin sonunda Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Vali Hulusi Şahin'e bir tablo hediye etti. - BATMAN

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