Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı! - Son Dakika

Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!

05.05.2021 21:29
Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!, System.String[]

Batman şehre iniyor!

Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı. Ayrıca Amerika'da yaşayanlar için bir dizi çizgi roman serisi de geliyor. Fortnite'ın kendi sitesinde paylaşılan detayları sizler için derledik. Hadi bu detaylara birlikte göz atalım.

BATMAN/FORTNİTE: SIFIR NOKTASI (1. SAYI)

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası 1. Sayı, 20 Nisan 2021'de hem kitapçılarda hem de (yalnızca Amerika için) dijital olarak  1. Sayı; Kuzey Amerika, Almanya, İtalya, Meksika, Brezilya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde aynı gün çıkıyor. Japonya, Kore ve Fransa için de bu sonbaharda çıkması planlanıyor. Diğer sayılar da ayda iki kere olmak üzere Mayıs (4 Mayıs/18 Mayıs) ve Haziran'da (1 Haziran/15 Haziran) gelecek. 6 parçalık seri, 6 Temmuz'da heyecan verici bir finalle son bulacak.

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası'nın her basılı sayısı, yeni Rebirth Harley Quinn kıyafeti ile başlayarak çizgi romandaki olaylardan esinlenmiş DC temalı Fortnite dijital içerikler için kullanılabilir bir kod içerecek. Ek bir ödül olarak, altı çizgi roman sayısındaki toplam altı kodu kullanan oyuncular yeni Zırhlı Batman Sıfır kıyafetini kapacak!

Basılı bir sayıya erişemiyor ve ABD'de yaşamıyor musunuz? Sizi de düşündük. 1. Sayı'nın Rebirth Harley Quinn kıyafeti hariç tüm içerikler, her bir çizgi romanın çıktığı tarihte içerik mağazasında da mevcut olacak. Bu kıyafet önce çizgi romanın bir parçası şeklinde özel olarak satışa sunulacak ancak Haziran 2021'de içerik mağazasında da satılacak.

NOT: DC UNIVERSE INFINITE (yalnızca ABD için) ücretli aboneleri bu bonus dijital kodlarla Batman/Fortnite: Sıfır Noktası dijital sayılarına erişebilecek. Kodlar DC UNIVERSE INFINITE ücretsiz deneme döneminde kullanılamayacak.

Batman Zero Outfit Fortnite DERGİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Batman/Fortnite: Sıfır Noktası'nın her sayısında, DC yayıncısı ve Baş Kreatif Direktör Jim Lee'den Batman, Snake Eyes'a Karşı'nın da yer aldığı 3. Sayı kapak varyantı da dahil olmak üzere efsanevi sanatçıların cesur ve dinamik ana kapakları ve kapak varyantları da yer alacak. Sanatçı Mikel Janin'in inanılmaz ana kapaklarına ek olarak, Arthur Adams ve Sabine Rich, Dan Mora (Detective Comics) ve Amanda Conner (Harley Quinn, Harley Quinn ve Yırtıcı Kuşlar) dahil olmak üzere çizgi romanların en yetenekli sanatçılarından bazıları da altı bölümlük seri için kapak varyantları sunuyor olacak.

Koleksiyoncular da sınırlı sayıda üretilen, Epic Games Baş Kreatif Direktörü Donald Mustard'ın eseri seçkin kapak varyantları için gözlerini açık tutsa iyi ederler.

BATMAN/FORTNİTE: SIFIR NOKTASI DİJİTAL ÇİZGİ ROMANINI ÜÇÜNCÜ PARTİ BİR SİTEDEN (COMİXOLOGY, GOOGLE PLAY'DEKİ COMİCS APP) İNDİRDİM. YİNE DE KOZMETİK İÇERİKLER İÇİN BONUS DİJİTAL KODLARIMI ALABİLİR MİYİM?

Üzgünüz, dijital bonus kodları basılmış sayılar ve ücretsiz deneme döneminde olmayan  (yalnızca ABD için) ücretli aboneleri için sınırlı.

BONUS DİJİTAL İÇERİK İÇİN KOD NASIL KULLANILIR?

adresini ziyaret edin.

Tercih ettiğiniz platformu seçin veya zaten Epic hesabınız varsa "Epic Games ile giriş yap"ı seçin.

Doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olun.

Ekranın sağ üst köşesinde bir görünen ad belirmiş olmalı.

"Erişim Kodunu Gir" yazan alana kodunuzu girin veya yapıştırın.

"KULLAN"ı seçin.

Alacağınız içeriği kontrol ettikten sonra "ETKİNLEŞTİR"i seçin.

Aynı Epic hesabıyla Fortnite'ı başlatın.

Battle Royale'i seçin.

Oyun yüklendikten sonra aldığınız kozmetikleri içeren bir hediye kutusu alacaksınız. Kapatmak için KUŞAN veya AL'ı seçebilirsiniz. Ardından kozmetiklere Dolabım'dan erişebileceksiniz.

ÇİZGİ ROMANIN SATIŞI YAPILMAYAN BİR ÜLKEDE YAŞAYANLAR DA REBİRTH HARLEY QUİNN KIYAFETİNİ VE ÇİZGİ ROMANDAKİ DİĞER DİJİTAL İÇERİKLERİ ALABİLECEK Mİ?

Evet. Fortnite kozmetik içerikleri içerik mağazasında da mevcut olacak. Rebirth Harley Quinn ise 20 Nisan'da, içinde bonus kod bulunan çizgi romanla birlikte mevcut olacak. Ancak içerik mağazasına bu yazın sonlarına doğru gelecek. Diğer tüm Batman/Fortnite: Sıfır Noktası kozmetikleri, içinde bonus kod bulunan çizgi romanın çıkışıyla aynı günde içerik mağazasına gelecek.

Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı!

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Batman Zero Outfit Fortnite mağazasında yerini aldı! - Son Dakika


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