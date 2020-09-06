Battalgazi Belediyesi, yeni imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, ilçede yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan Çöşnük ve Çamurlu Mahallesi'nde imar yolu açma çalışmalarına başlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, coğrafi olarak zor bir bölgede imar yolu açtıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada yeni imar yolu açma çalışmalarımıza başladık. Özellikle Battalgazi'de Beydağı'nın eteklerinde insanların yerleşke yeri olarak talep ettiği yerler zaten imara daha önce açılmıştı. Battalgazi Belediyesi olarak bizde açılması gereken diğer imar yollarında çalışmalar yapıyoruz. Coğrafi olarak bakıldığında bölge zor bir bölge. Burada çok sert kayalar bulunuyor. Zor olsa da inşallah yolumuzu açacağız. Buradaki yerleşke yerlerimiz oksijen ve manzarası ile Battalgazi'mizin en güzel yerlerinden."