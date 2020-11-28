Battalgazi Belediyesinden Askıda Ekmek Projesi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen "Askıda Ekmek" projesi kapsamında talepte bulunan 50 fırında daha uygulamayı başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi, maddi durumu iyi olan vatandaşların, ihtiyaç sahibi kimseleri incitmeden yardım etmelerini sağlayan Askıda Ekmek Projesi'ni ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında Battalgazi Belediyesinden talepte bulunan 50 fırında daha uygulama başlatıldı.

Uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşların ekmek ihtiyacı ücretsiz karşılanacak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumu güçlü kılan, ayakta kalmasını, geleceğe güvenle bakmasını sağlayan hususların yardımlaşma, dayanışma ve hamiyet duyguları olduğunu vurguladı.

Hazreti Peygamber'in yardımlaşmanın önemini vurgulayan hadislerine işaret eden Güder, "Maddi durumu iyi olan hemşehrilerimizin kendileri için ekmek alırken alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı da düşünerek bir ekmek de onlar için askıya aldırmalarına vesile oluyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu ülkede yaşamanın hazzını, aidiyetini ve mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Uygulamadan dolayı memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.