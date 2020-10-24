Battalgazi'de 150 milyonluk dev yatırım - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, 1,5 yılda ilçede asfaltlanmadık yol bırakmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in başlattığı asfalt seferberliğinde ilçeye yol yapım onarım ve asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 150 milyonluk dev yatırım yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in "İlçe merkezinde ne hizmet varsa kırsal mahallelerde de o olacak. 2023'te Battalgazi'de asfaltsız yol kalmayacak" sözünü kendilerine rehber edinen Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni açılmış imar yollarından bahçe yollarına kadar birçok bölgede yol yapım onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. 21. Yüzyıl Battalgazi'sine yakışmayan görüntüleri ortadan kaldırmak, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için sorumluluğunda bulunan yol ağlarında yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız devam ettiren Battalgazi Belediyesi, Başkan Osman Güder'in talimatıyla 150 milyonluk dev yatırımı 15 aylık zaman zarfında ilçeyle buluşturdu. Bu yatırımla birlikte ilçede asfalt yol çalışmalarında bir rekora imza atan Battalgazi Belediyesi ekiplerinin sahadaki çalışmaları, vatandaşlardan da büyük takdir toplamaya devam ediyor.

103 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı

Ulaşım konforunu artıran hizmetlere ayrı bir önem veren ekipler, ilçe genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını kapsamında sathi kaplama veya kısmi kaplama (yama), sıcak asfalt, onarım, yeni imar yolları açma ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde bugüne kadar toplam 103 kilometre sıcak asfalt, 160 kilometre sathi kaplama, 50 kilometre yeni imar yollarının açılması, 2 bin kilometre kırsal mahallelerde yol bakımı ve 100 kilometre asfalt serimine hazır yol stabilize serimi yapılarak, ilçedeki vatandaşların hizmetine sunuldu.

135 bin ton sıcak asfalt üretildi

Battalgazi Belediyesi'ne ait Asfalt Plent Tesisi sahasında 2020 yılında kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ile hizmette kalite ve verimlilik arttırıldı. Üretim tesislerinde yapılan kontrollerle kalitede sürekliliğe önem veren Battalgazi Belediyesi, Asfalt Plent Tesisinde 2019 yılından bu yana 135 bin ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirerek, ilçe genelindeki yol yapım onarım ve asfaltlama çalışmalarında kullandı. - MALATYA