Battalgazi'de Konteyner Yatakhanede Yangın

07.01.2026 19:56
Battalgazi'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Battalgazi ilçesinde, rezerv alanda çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Nasuhu Caddesi üzerinde, yapımı devam eden rezerv alanda çalışan işçilerin konakladığı konteyner yatakhanede çıktı. Bitişik nizamda bulunan konteynerlerin kısa sürede tutuşmasıyla alevler geniş bir alana yayıldı, yükselen yoğun duman çevreyi kapladı.

Yaklaşık 40'a yakın konteynerin yer aldığı alanda, yangından etkilenen konteynerlerin sayısının hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan belirlenemeyeceği belirtildi. Yangın anında konteynerlerin bir bölümünde işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına yoğun şekilde müdahale ederken, alevlerin çevredeki diğer konteynerlere ve inşaat alanlarına sıçramaması için bölgede çalışan işçiler tedbir amacıyla tahliye edildi. Alan güvenlik çemberine alınarak kontrollü geçiş sağlandı.

Yangın sırasında zaman zaman patlamaların meydana geldiği belirtildi. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, yanan ve hasar gören konteyner sayısına ilişkin net bilgilerin yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı bildirildi.

Yangın sırasında dumana maruz kalan iki işçi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

