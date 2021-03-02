Battalgazi Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, 1700 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzunun inşası için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlik yatırımları kapsamında Göztepe Mahallesi'nde 5 bin 752 metrekare alan içerisine 1000 metrekare oturum alanı ve 1700 metrekare kapalı alana sahip yarı olimpik yüzme havuzunun inşası için çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Osman Güder, yarı olimpik yüzme havuzunun temel çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yarı olimpik yüzme havuzunu kısa sürede tamamlamak istediklerini aktaran Güder, "Göztepe Mahallemizde yapacağımız kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel kazısını yaptık ve önümüzdeki günlerde temelini de atacağız. Battalgazimizi insanların tercih ettiği bir ilçe haline getirmek için belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençliğimiz bizim için çok çok önemli. Gençlerimizin dijital dünyanın dışına çıkarılması noktasında hükümet ve yerel yönetimler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor." ifadelerini kullandı.