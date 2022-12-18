Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk - Son Dakika
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Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk

18.12.2022 11:57

Türkiye'den Gürcistan'a ucuz Iphone almak için giden bir şahıs, girdiği mağazadan Iphone 14 Pro Max çaldı. Mağazadan yapılan açıklamada Türk uyruklu olduğu öne sürülen şahsın kimlik bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü takdim edileceği belirtildi.

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye'nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum'da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor.

Mağaza hırsızı bulana ödül verecek: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza almak için Batum'a gelen bir Türk

IPHONE 14 PRO MAX ÇALDI

Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.

Kaynak: İHA
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Gürcistan, Apple, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk - Son Dakika
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