Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk

Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye'nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum'da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor.

IPHONE 14 PRO MAX ÇALDI

Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.