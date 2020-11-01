Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu - Son Dakika

Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu

01.11.2020 09:41
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu, System.String[]

BURSA'da evine giren biri trans birey, 3 kişi tarafından 'Martin' isimli Pomerian cinsi köpeği, bavula koyularak çalınan Seyit Soysüren, dedektif gibi iz sürerek 2 günde köpeğine kavuştu.

BURSA'da evine giren biri trans birey, 3 kişi tarafından 'Martin' isimli Pomerian cinsi köpeği, bavula koyularak çalınan Seyit Soysüren, dedektif gibi iz sürerek 2 günde köpeğine kavuştu. 2'si çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerden biri yakalandı.

Olay, 10 Ekim günü, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Seyit Soysüren'in evine giren 3 kişi, değerli eşyaları ve fiyatı 20 bin ile 50 bin lira arasında değişen Pomerian cinsi köpeği, bir bavula koyup, çaldı. Eve geldiğinde hırsızlık olayını ve köpeğinin çalındığını fark eden Soysüren, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemelerinin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİSoysüren de evinin bulunduğu apartman ile çevredeki binaların güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden birinde evinden alındığını belirlediği bavulu taşıyan kişiyi gördü. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Soysüren, kısa sürede köpeğinin Ali A.'nın evinde olduğunu saptayıp, polise bildirdi. Polis ekipleriyle birlikte Ali A.'nın evine giden Soysüren, köpeğine kavuştu. Ali A. gözaltına alınırken, polis kimliklerini belirlediği biri trans birey 2 şüpheliyi arıyor.'KÖPEĞİMİ BAVULUMA KOYUP, ÇALDILAR'

Soysüren, 2,5 yıl önce sahiplendiği köpeğinin hırsızlar tarafından 5 bin liraya satılmaya çalışıldığını öne sürerek, "3 kişi eve giriyor. Köpeğimi eşyalarla birlikte bana ait bavula koyup, çalıyorlar. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelileri tespit ettik. Kamera görüntülerini sosyal medyada paylaştık. Şüphelileri tanıyanlar çıktı. Verilen adreslere giderek köpeğimi bulduk. Köpeğin fiyatı yaşı, bakımı ve eğitimine göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Hırsızlar, görüntüleri sosyal medyada paylaştığımızı görünce köpeği 5 bin liraya elden çıkarmaya çalışıyorlar. Ben ücret vermeden sahiplenmiştim, köpeğimin adını da Martin koymuştum" dedi.


Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu
Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bavula koyularak çalınan köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu - Son Dakika


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