Bayburt AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı, bazı medya organlarındaki sözleri nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP'li Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Adliyesinde suç duyurusunda bulunduktan sonra teşkilat üyeleriyle basın açıklaması yaptı.

Polat, Türkiye Cumhuriyeti devletinin doğrudan milletin ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu söyledi.

Cumhuriyetin temelinde milli iradenin üstünlüğünün olduğunu vurgulayan Polat, "Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır." dedi.