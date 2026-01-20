Bayburt-Erzurum Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
Bayburt-Erzurum Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı

20.01.2026 09:25
Kop Dağı Geçidi'nde çığ nedeniyle ulaşım durdu, ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

Bayburt- Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

