Bayburt Sağlık Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Bayburt Sağlık Müdürü Harun Sivlim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sivlim, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesi'nin biriciği" fotoğraflarını seçen Sivlim, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerine oy verdi.

Sivlim, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraf seçiminde zorlandığını belirten Sivlim, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar 17.00'ye kadar devam edecek.