Son Dakika Haberleri: Bayburt Son

Bayburt Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 84Toplam Seçmen : 25.034Açılan Sandık : 37Açılan Sandık Oranı : % 44,05Kullanılan Oy : 8.617Geçerli Oy : 8.503Katılım Oranı : % 76,9PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,434.798AK PARTİFATİH YUMAK% 35,983.

Bayburt Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 84
Toplam Seçmen : 25.034
Açılan Sandık : 37
Açılan Sandık Oranı : % 44,05
Kullanılan Oy : 8.617
Geçerli Oy : 8.503
Katılım Oranı : % 76,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜKMÜ PEKMEZCİ% 56,434.798
AK PARTİFATİH YUMAK% 35,983.059
İYİ PARTİYUNUS ÖZYILDIRIM% 2,67227
CHPKAĞAN ERASLAN% 1,72146
DİĞER% 1,54131
SAADET PARTİSİOSMAN NURİ TEMÜR% 1,43122
BTPNEVRİYE ZOR% 0,1513
TKPÖZGÜN CAN% 0,043
DSPMURAT ÇİKOT% 0,043
MEHMET EMİRMEHMET EMİR% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYDINTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 92,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAŞİM ŞENTÜRK% 62,62680
AK PARTİFATİH ERASLAN% 36,37395
SAADET PARTİSİSEZGİN İSTEMİ% 0,839
BTPZEYNEP YEŞİL% 0,091
DSPHAFİZE BAŞER% 0,091
DEMİRÖZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,84


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİARSLAN GÜRER% 73,52872
MHPHİCABİ KURTULMUŞ% 21,67257
İYİ PARTİNECATİ FİDAN% 1,6920
CHPMUHAMMET YEŞİL% 1,5218
SAADET PARTİSİHASİP NİYAZİOĞULLARI% 1,3516
BTPALİ HAYDAR AYVAZ% 0,253

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:38:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]